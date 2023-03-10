Донецкий музыкальный-драматический театр стал одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Одна из задач проекта — популяризация великого русского слова и родной речи, возвращение интереса к реальной. Фото: ДАН

Донецкий государственный музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна вошел в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив в области культуры и академического искусства. Размер гранта составил более 27 миллионов рублей, а общая сумма расходов на реализацию проекта — порядка 100 миллионов. Об этом сообщили на официальном сайте Фонда.

— Основной целью проекта является популяризация русской культуры, способствование сохранению культурного кода нации. Для реализации данной цели планируется постановка патриотической оперы-драмы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» на сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна, — рассказали на странице конкурса.

В Фонде подчеркнули, что работа над постановкой спектакля продлится до конца декабря 2023 года.

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