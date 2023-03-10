В конце марта Мариуполе откроется многопрофильный спортивный центр

Строители восстановили купол здания, который пережил восемь попаданий снарядов. Фото: Моргун/ТГ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с главой администрации Мариуполя осмотрели новый многопрофильный спортивный центр, который откроется в ближайшее время. Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку помещений. Об этом рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун.

— Все внешние работы уже выполнены. Специалистам удалось полностью восстановить купол здания, в который было 8 попаданий снарядов. Элементы его конструкции заказывались и доставлялись из других регионов России. Немаловажно, что комплекс переоборудован под многопрофильный центр. Теперь помимо волейбола здесь можно проводить полноценные тренировки и соревнования по баскетболу, футзалу и боксу, — отметил градоначальник.

Моргун добавил, что в холле центра установлен большой экран размерами 5 на 2,5 метров, а по всему зданию размещены проекционные панели. Это даст возможность зрителям наблюдать за игрой команд из любой точки комплекса.

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