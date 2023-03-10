Мирная жительница подорвалась на ВОП в Петровском районе Донецка

Некоторые населенные пункты ДНР перенасыщены взрывоопасными предметами (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Мирная жительница Петровского района получила ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Камвольной, 43 "а" в результате подрыва на ВОП ранена женщина 1960 года рождения, — добавили в ведомстве.

Тем временем в Куйбышевском районе города в результате обстрела уничтожен автомобиль, а также зафиксировано прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Повреждены жилые дома на улицах Корабельная и Правовая.

Напомним, что ранее на противопехотной мине в Киевском районе Донецка подорвался сапер МЧС ДНР. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Не пытайтесь самостоятельно обезвредить опасный предмет.

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