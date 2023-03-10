Леонид Пасечник взял под личный контроль проблему с затоплением жилых домов в Северодонецкой агломерации ЛНР

Глава ЛНР поручил Правительству Республики разработать предложения по решению проблемы

Жители нескольких населенных пунктов Северодонецкой агломерации в Луганской Народной Республике обратились с жалобами к временно исполняющему обязанности Главы ЛНР Леониду Пасечнику. В результате повреждения дренажной системы началось подтопление грунтовыми водами жилых домов в поселках Боровское и Сиротино. Лидер Республики взял ситуацию под личный контроль. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Узнал от жителей поселков Боровское и Сиротино о серьезной проблеме – подтоплении грунтовыми и талыми водами населенных пунктов, входящих в Северодонецкую агломерацию. Затапливаются дома, подвалы, дворы, размываются дороги, — рассказал Пасечник.

Врио Главы отметил, что подтопление произошло в результате повреждения дренажной системы, которая годами не обновлялась украинской властью, а после была повреждена боевыми действиями. Также на ситуацию пагубно отразились масштабные пожары 2020 года. Ранее тысячи гектаров леса служили природной дренажной системой.

— Поручил Правительству республики выработать предложения по разрешению проблемы и механизм их реализации. Держу вопрос на контроле, — добавил врио Главы Республики.

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