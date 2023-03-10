Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 марта 2023 14:33

Леонид Пасечник взял под личный контроль проблему с затоплением жилых домов в Северодонецкой агломерации ЛНР

Это произошло из-за повреждения дренажной системы
Виктория ПОДАРОВА
Глава ЛНР поручил Правительству Республики разработать предложения по решению проблемы

Глава ЛНР поручил Правительству Республики разработать предложения по решению проблемы

Жители нескольких населенных пунктов Северодонецкой агломерации в Луганской Народной Республике обратились с жалобами к временно исполняющему обязанности Главы ЛНР Леониду Пасечнику. В результате повреждения дренажной системы началось подтопление грунтовыми водами жилых домов в поселках Боровское и Сиротино. Лидер Республики взял ситуацию под личный контроль. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Узнал от жителей поселков Боровское и Сиротино о серьезной проблеме – подтоплении грунтовыми и талыми водами населенных пунктов, входящих в Северодонецкую агломерацию. Затапливаются дома, подвалы, дворы, размываются дороги, — рассказал Пасечник.

Врио Главы отметил, что подтопление произошло в результате повреждения дренажной системы, которая годами не обновлялась украинской властью, а после была повреждена боевыми действиями. Также на ситуацию пагубно отразились масштабные пожары 2020 года. Ранее тысячи гектаров леса служили природной дренажной системой.

— Поручил Правительству республики выработать предложения по разрешению проблемы и механизм их реализации. Держу вопрос на контроле, — добавил врио Главы Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Работы по восстановлению православного храма в Волновахе закончены на 50%

Реконструкцию объекта завершат уже в этом году (подробнее)