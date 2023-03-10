Работы по восстановлению православного храма в Волновахе закончены на 50%

В ближайшее время специалисты начнут роспись стен в храме. Фото: Солнцев/ТГ

В Волновахе продолжается реконструкция православного храма, работы по восстановлению выполнены уже наполовину. После согласования эскизов специалисты приступят к росписи стен. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Утеплены стены, установлены новые окна и двери, начат монтаж систем отопления и освещения, идет бетонирование пола. После согласования эскиза приступят к росписи внутренних помещений, — добавил зампред.

Солнцев подчеркнул, что ремонтные работы в храме завершаться уже в этом году. С восстановлением объекта городу помогает Ямало-Ненецкиий автономный округ.

— Работы выполняют строители ЯНАО по распоряжению губернатора региона Дмитрия Артюхова. Глава округа понимает, что многим людям вера помогает выжить в трудные времена. Помощь Ямала Республике неоценима, — рассказал зампред Правительства Республики.

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