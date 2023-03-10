В ДНР и ЛНР вынесли приговоры трем украинским боевикам за жестокое обращение с мирным населением

По мере расследования уголовных дел в отношении представителей украинских вооруженных формирований сотрудники Следкома продолжают сбор, анализ и фиксацию сведений. Фото: СК РФ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках вынесли приговоры трем украинским боевикам, причастным к преступлениям в отношении мирных жителей. Суд приговорил их к лишению свободы сроком от 8,5 до 18,5 лет. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Следственного комитета РФ.

Уточняется, что среди осужденных оказались граждане Украины Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель. Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Помимо этого, Буткевич осужден также за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества, а Шель – за покушение на убийство на идеологической и национальной почве.

- Приговором суда Похозею назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, Буткевичу - 13 лет лишения свободы, Шелю - 18,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, - заявили следователи.

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