В Мариуполе увеличат количество отделений МФЦ до шести

Открытие новых отделений МФЦ глава Мариуполя обсудил с замминистра экономразвития ДНР. Фото: Моргун/ТГ

Власти Мариуполя планируют увеличить количество отделений многофункциональных центров, которые работают в режиме «единого окна». Новые МФЦ появятся в Жовтневом, Приморском и других районах города. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— в Жовтневом районе должен появиться еще один многофункциональный центр. Для удобства жителей западной части района и пгт Старый Крым предполагаем разместить его на 17-м или 23-м микрорайоне. По одному МФЦ заработают в Приморском и Орджоникидзевском районах. В Ильичевском районе города откроются два многофункциональных центра, — добавил градоначальник.

Моргун отметил, что еще одно отделение МФЦ отроется в поселке Сартана. Оно будет ориентировано на обслуживание жителей близлежащих населенных пунктов – Талаковки, Гнутово, Калиновки и Ломакино.

— Место для этого МФЦ уже выбрано. Для остальных определяем подходящие помещения, которые будут соответствовать требованиям к удобству расположения и транспортной доступности. Также эти помещения должны иметь достаточную площадь, — рассказал мэр.

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