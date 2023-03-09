Леонид Пасечник поблагодарил защитников ЛНР, который приняли участие в конкурсе «Лидеры возрождения»

Военнослужащие обсудили с Главой ЛНР ряд важных вопросов. Фото: Пасечник/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики поблагодарил военнослужащих, который приняли участие в кадровом конкурсе «Лидеры возрождения». Ранее организаторы проекта перенесли второй полуфинал на более поздний срок, чтобы бойцы смогли принять в нем участие. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Многие бойцы проявили желание поучаствовать, регистрировались прямо на передовой и успешно прошли дистанционные испытания. После открытия первого полуфинала отдельно пообщался с теми бойцами, которые смогли приехать сегодня. Ответил на наиболее острые вопросы защитников. Несмотря на продолжающиеся военные действия, они много говорят о мирной жизни, уже сейчас думают о том, что будет после, — рассказал врио Главы ЛНР.

Пасечник добавил, что защитники Родины как никто заслуживают занять место в управленческой команде Республики.

Напомним, что ранее в ДНР прошли собеседования с участниками проекта «Лидеры возрождения». Восемь финалистов и полуфиналистов проекта заняли вакантные места органах власти и госкорпорациях Республики.

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