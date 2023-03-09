В Санкт-Петербурге пройдет премьера документального фильма о Донбассе

Премьерный показ пройдет 10 марта по адресу: город Санкт-Петербург, Набережная Крюкова канала, 12

В Санкт-Петербурге состоится премьера первого документального фильма о Донбассе, снятого от лица очевидца — «Донбасс: голоса несломленных людей». Премьера пройдет 10 марта в киностудии «Лендок». Посетить кинопоказ можно бесплатно. Об этом рассказал президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.

— Мне кажется, для нас всех: для России, для всех участников противостояния за историческую правду и память, важным документом является тот фильм, который предлагается вниманию. Сейчас в мире значение исторической правды, которую представляет документальный фильм, велико как никогда, поскольку историческая правда помогает бороться с искажением реальности, — подчеркнул Рузин.

Проект является некоммерческим, поэтому просмотр фильма будет бесплатным для всех желающих. В дальнейшем создатели планируют выложить филь в Сеть. Съемки фильма проходили в Донецкой Народной Республике с 19 февраля по 1 марта 2022 года, он запечатлел реакции людей на признание Россией ДНР и ЛНР, а также первые дни СВО

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