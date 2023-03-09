Губернатор Ростовской области утвердил перечень документов для пересечения границы региона жителям ДНР и ЛНР

Ранее в ДНР начали расширять КПП. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Указом губернатора Ростовской области утвержден перечень документов для жителей ДНР и ЛНР, с которыми они смогут пересечь границу региона. Также установлен список автомобильных пунктов пропуска для Республик. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства Ростовской области.

— Установить, что въезд (проход) лиц на территорию Ростовской области с территорий ДНР, ЛНР осуществляется по паспорту гражданина Российской Федерации, загранпаспорту России, свидетельству о рождении (для лиц до 14 лет), временному удостоверению личности и удостоверению личности военнослужащего России, — сказано в документе.

Гражданам ДНР и ЛНР, не имеющим гражданства Российской Федерации, понадобится паспорт гражданина ДНР и ЛНР, паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Республик; свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 16-летнего возраста).

Указом также установлены КПП, через которые можно будет въехать или пройти на территорию региона. Для ДНР такими пунктами стали Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское). Для ЛНР — Донецк (Изварино), Гуково, Новошахтинск, Чертково, железнодорожный пункт пропуска Гуково и места пересечения границы Титовка (Александровка), Можаевка (Герасимовка) и другие.

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