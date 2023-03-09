ВФУ ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка

Еще один мирный житель Донецка получил ранения (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Стало известно о еще одном мирном жителе Петровского района Донецка, который получил ранения в результате обстрела украинских боевиков. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях нашего города в результате дневных обстрелов со стороны украинских карателей. В Петровском районе ранения получил мужчина 1950 года рождения. Госпитализирован в ИНВХ им. Гусака, — рассказал мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за час Петровский район два раза подвергся обстрелу со стороны ВФУ. По району было выпущено девять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Курахово.

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