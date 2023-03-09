В Мариуполе начали поиск инвестора для ремонта здания бывшего кинотеатра «Комсомолец»

Здание кинотеатра было повреждено боевыми действиями. Фото: Моргун/ТГ

Власти Мариуполя осмотрели поврежденные здания в двух районах города, которые были переданы на баланс администрации. После ремонта в них могут открыться социальные объекты. Поиск инвестора для ремонта здания бывшего кинотеатра «Комсомолец» уже начался. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Начинаем поиск инвестора, который будет заинтересован в ремонте бывшего кинотеатра «Комсомолец» и открытия на его базе объекта культурного назначения. Здание располагает зрительным залом большой вместимости и сценой, что позволит проводить в нем различные культмассовые мероприятия, — рассказал градоначальник.

Моргун добавил, что не исключается и перепланировка здания под другой объект социального назначения – все предложения инвесторов будут рассмотрены надлежащим образом. В одном из переданных властям города зданий откроется районная администрация.

— В одном из помещений после восстановления планируем разместить Жовтневую райадминистрацию. Все они расположены вблизи транспортных развязок. Таким образом, жителям района будет удобнее обращаться к специалистам за предоставлением муниципальных услуг, — подчеркнул мэр.

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