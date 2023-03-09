В Енакиево досрочно начали ремонт сразу нескольких дорог

Восстановление города продолжается. Фото: Солнцев/ТГ

В Енакиево раньше запланированного срока начали ремонт дорожного покрытия сразу на трех улицах города. Специалисты заменят асфальт, нанесут разметку и поставят новые дорожные знаки. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— В Енакиево раньше времени начался ремонт дорог. Благодаря помощи Ленинградской области работы ведутся сразу на нескольких объектах: идет укладка асфальта на проспекте Горняков, а на улицах Магистральной и Кирова демонтируется старое покрытие. Помимо социальных объектов, были восстановлены дороги на улицах: Красных зорь, Чубаря, Армейской и ХХ Партсъезда, — рассказал зампред.

Солнцев подчеркнул, что регион-шеф начал помогать городу еще с середины прошлого года. За это время были восстановлены и другие социальные объекты.

— Мы благодарны губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко за помощь городу, — добавил зампред.

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