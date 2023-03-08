ВФУ ранили мирную жительницу в Киевском районе Донецка

ВФУ продолжают террор мирных жителей Донбасса (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины днем открыли огонь по Киевскому району Донецка, в результате чего ранение получила мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате дневного обстрела по улице Байдукова, 47 пострадала женщина 1962 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

Напомним, что 8 марта под огнем украинских боевиков оказались Петровский, Киевский и Пролетарский районы. Были повреждены жилые частные дома, а также Детский социальный центр, где в момент обстрела находилось 28 детей. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух раненных мирных жителях в Петровском районе, один из них — подросток 2011 года рождения.

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