Восемь участников конкурса «Лидеры возрождения» стали частью управленческой команды ДНР

Участники конкурса закроют нехватку кадров в Республике (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике провели собеседования с участниками кадрового конкурса «Лидеры возрождения». Восемь человек были назначены в органы власти и крупные предприятия ДНР. Этом сообщили в пресс-службе проекта.

— Мы много говорили о том кадровом голоде, который существует в Донецкой Народной Республике. И я очень рад, что конкурс «Лидеры возрождения» понемногу помогает его ликвидировать. Действительно в республике прошло несколько назначений участников конкурса. Мы закрыли ряд наиболее проблемных позиций, и сделали это, не дожидаясь финала и объявления победителей, — подчеркнул временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Лидер Республики отметил, что это не последние назначения в ДНР. Финалисты и победители конкурса будут востребованы в процессах восстановления мирной жизни в Республике.

Участники проекта заняли вакантные места государственных предприятиях, органах власти, образовательных организациях.

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