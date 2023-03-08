Украинские боевики ранили двух мирных жителей Петровского района, среди них подросток

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Их госпитализировали в медицинские учреждения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— Продолжает поступать информация о пострадавших мирных гражданах в результате террористических обстрелов города Донецка со стороны украинских боевиков. В Петровском районе ранения получили: подросток 2011 года рождения, мужчина 1981 года рождения, — отметил градоначальник.
Напомним, что сегодня под обстрелом украинских боевиков оказались Киевский, Пролетарский и Петровский районы Донецка. Ранения получили шесть мирных жителей, в том числе два ребенка и женщина. Повреждены частые жилые дома и детский социальный центр. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.
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