Спасатели МЧС ДНР ликвидировали возгорание в двух домах Киевского района

Спасатели ликвидировали возгорание в двух частных домах Киевского района. Фото: МЧС ДНР

Вооруженные формирования Украины днем открыли огонь по Киевскому району Донецка. Прямое попадание было зафиксировано в два частных дома, в результате чего возник пожар. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание. Этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики

— На пульт МЧС ДНР поступило сообщение о возгорании на улице Коцюбинского в Киевском районе города. Причиной пожара в частном жилом доме стало попадание взрывоопасного предмета. К месту вызова было направлено два пожарно-спасательных отделения. По прибытии установлено горение кровли дома на площади 100 м². В 16.24 пожар был ликвидирован, — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в жилом доме на улице Байдукова загорелась кровля на площади 80 м². Пожар удалось ликвидировать к 16.24.

Напомним, что сегодня под огнем украинских боевиков оказался также Пролетарский район Донецка. В здании Детского социального центра было повреждено остекление и фасад, также повреждения получили жилые дома.

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