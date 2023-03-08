Денис Пушилин поздравил донецкого врача с присвоением звания заслуженного работника здравоохранения России

Награждение Анны Железной прошло в Екатерининском зале Кремля. Фото: пресс-служба администрации Президента РФ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поздравил замдиректора Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анну Железную с присвоением ей звания заслуженного работника здравоохранения России. Награду дончанке вручал Владимир Путин. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Ваш огромный опыт в сфере здравоохранения, безупречный профессионализм, ответственность и преданность делу приносят огромную пользу Донбассу и всей России, а Ваш пример трудолюбия и самоотдачи достоин уважения и подражания. Спасибо за всё, что Вы делаете! — отметил лидер ДНР.

Поздравил Анну Железну также министр здравоохранения Республики. Дмитрий Гарцев поблагодарил медика за труд и десятки спасенных жизней.

Напомним, что ранее Указом Владимира Путина орден Пирогова был присужден главному врачу Луганской клинической детской больницы Людмиле Белецкой. Орденом награждаются медработники, которые проявили самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС и других подобных ситуациях, а также за заслуги в области практической медицины.

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