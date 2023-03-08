Московские строители приступили к ликвидации последствий обстрелов Пролетарского района

Специалисты уберут осколки и временно закроют оконные поемы деревянными щитами. Фото: Кулемзин/ТГ

Специалисты из Москвы приступили к уборке последствий обстрела Пролетарского района Донецка. Сегодня днем украинские боевики открыли огонь по району, в результате чего был поврежден Детский социальный центр и жилые дома. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Московские строители, которые помогают восстанавливать наш родной город, через несколько часов после обстрела Пролетарского района приступили к ликвидации его последствий, — отметил мэр. — В частности они убрали выбитые стёкла в «Детском социальном центре»¸ временно закрыли оконные проемы деревянными щитами.

Напомним, что сегодня днем вооруженные формирования Украины обстреляли социальный центр в Пролетарском районе Донецка, в котором находились 28 детей. К счастью, обошлось без жертв. В результате обстрела в здании повреждено остекление и фасад.

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