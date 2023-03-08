Корабелов из ДНР готова обучать самая крупная судостроительная компания России

Ранее сообщалось, что в ДНР восстановят работу Азовского судоремонтного завода. Фото: ТГ/Пушилин

Провести обучение и принять на стажировку корабелов из ДНР готов самый крупный судостроительный холдинг России - АО «Объединенная судостроительная корпорация». Об этом сообщили ДАН в пресс-службе компании.

- Объединенная судостроительная корпорация готова оказывать всяческое содействие корабелам Азовского судоремонтного завода в восстановлении компетенций и профессиональной переподготовке. Предприятия ОСК в случае возникновения потребности примут на стажировку коллег из ДНР, - заявили там.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР восстановят работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. К программе возрождения промышленности региона власти намерены подходить комплексно. Потенциал промышленных предприятий Донбасса будет обязательно восстановлен - совместными усилиями с заводами из других российских регионов. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи врио Главы ДНР Дениса Пушилина и заместителя председателя Правительства РФ - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, что прошла в начале января в Мариуполе.

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