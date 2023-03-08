Мастер-план по восстановлению Мариуполя готов к реализации

План был разработан Институтом пространственного планирования и включает в себя строительство объектов социальной инфраструктуры. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Специалисты Минстроя ДНР совместно с коллегами других республиканских ведомств проанализировали мастер-план по восстановлению Мариуполя и подготовили четкую дорожную карту по его реализации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

Он уточнил, что план был разработан Институтом пространственного планирования и включает в себя строительство объектов социальной инфраструктуры.

- Это школа, детский сад, учреждения здравоохранения и спорта, а также многоквартирные дома, - пояснил премьер.

Кроме того, в планы по восстановлению города входит также ремонт дорог.

По словам Хоценко, задачи стоят непростые. Они потребует не только денежных вложений, но также особой концентрации строителей и их заточенности на конечный результат.

- Благодарим всех, кто помогает восстанавливать Мариуполь, - подчеркнул глава регионального правительства.

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