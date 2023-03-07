Российский союз сельской молодежи начнет работу в ДНР

Цветы и сладкие подарки уже вручили сотрудницам МЧС ДНР. Фото: пресс-служба «МР»

В Донецкой Народной Республике появится региональное отделение Российского союза сельской молодежи (РССМ). Представители движения уже передали в Республику цветы и сладкие подарки для женщин. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— В преддверии 8 марта мы передаем не только продукты питания, еще цветы и сладкие подарки для женщин, которые выполняют ответственную работу в регионе. К идее подарить им праздник подключились бизнес-партнеры и общественные организации. Это в очередной раз показало единство и открытое сердце по отношению к новым регионам нашей страны, — отметила депутат Государственной Думы Юлия Оглоблина.

С помощью депутата РССМ доставил в Республику гуманитарный груз.

В пресс-службе «МР» добавили, что руководителем регионального отделения Союза стал депутат Народного совета ДНР Роман Удалов.

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