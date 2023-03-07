«Мы должны вывести педагогическую работу на новый уровень»: Министр образования ЛНР встретился с заслуженными педагогами Республики

Педагоги рассказали министру о перспективах и проблемах образования в Республике. Фото: пресс-службе минобрнауки ЛНР

Министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов обсудил с заслуженными педагогами специфику образования и поблагодарил их за значительный личный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения. Встреча в неформальной обстановке прошла в канун Международного женского дня. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

— Мы должны вывести педагогическую работу на новый уровень, и я заверяю, что Министерство обеспечит вас всей необходимой материально-технической базой, и в дальнейшем образование будет становиться только комфортнее и лучше, — подчеркнул министр.

Заслуженные педагоги Республики поделились своим видением будущего педагогического процесса, а также рассказали о методах работы с молодыми кадрами, обсудили обеспечение школ материально-технической базой.

— Материальное благосостояние педагогов будет улучшаться, поскольку система образования является одним из приоритетов для Республики, — подчеркнул Кусов.

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