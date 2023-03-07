Московские врачи провели более 10 тысяч операций в ДНР и ЛНР в рамках договора о сотрудничестве

Москва продолжает помогать подшефным регионам (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В рамках соглашения о сотрудничестве врачи из Москвы провели более 10 тысяч операций в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Осмотры, в том числе профилактические, прошли десятки тысяч человек, среди которых были дети. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас, во время СВО, мы по договору с Луганском и Донецком помогаем жителям этих областей, участникам СВО. Московские врачи сделали уже более 10 тыс. операций. Были осмотрены десятки тысяч человек, в том числе и детей. <...> На территории Луганска больше 6 тыс. детей прошли диспансеризацию. Многие из них уже годами не проходили, — подчеркнул мэр российской столицы.

Напомним, что в Республиках продолжаются профилактические осмотры детей. Правительство России выделило порядка 1,5 млрд рублей на медосмотры в новых регионах страны.

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