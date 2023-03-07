В Мариуполе начали восстанавливать одно из зданий горадминистрации

Строители уже заменили часть оконных блоков в здании. Фото: Моргун/ТГ

Строители из Московской области приступили к восстановлению здания управления капитального строительства городской администрации Мариуполя. Оно было серьезно повреждено боевыми действиями. Специалисты планируют восстановить несущие конструкции, закрыть тепловой контур и облагородить территорию вокруг. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Двухэтажное строение по улице Кафайской серьёзно пострадало в ходе боевых действий. Здесь необходимо восстановить несущие конструкции, выполнить кровельные работы, провести внутреннюю отделку помещений, обновить коммуникации, а также привести в порядок фасад здания и прилегающую территорию, — рассказал мэр.

Моргун отметил, что специалисты уже начали демонтаж оконных блоков и заменили их. Мэр поблагодарил московских строителей и администрацию столицы за помощь в восстановлении.

— Выражаю искреннюю благодарность правительству Московской области за неоценимую помощь в восстановлении города и создание комфортных условий работы специалистам городского УКС, — подчеркнул Моргун.

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