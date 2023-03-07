В Минстрое РФ заявили, что на восстановление новых регионов понадобится порядка 350 миллиардов рублей

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города. Фото: Кулемзин/ТГ

На восстановление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей понадобится порядка 350 миллиардов рублей. 50 миллиардов из них уйдет на ремонт и реконструкцию коммунальной инфраструктуры. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

— Объем работ, конечно, огромный. Уже подсчитано и утверждено, что вся „капиталка“ и ремонт обойдутся примерно в 300 миллиардов рублей федеральных средств — это на четыре региона. Плюс мы взяли специальный казначейский кредит еще 50 миллиардов — на восстановление коммунальной инфраструктуры. Определенные суммы поступают от регионов-шефов, — подчеркнул глава минстроя.

Ирек Файзуллин добавил, что при активной работе на восстановление уйдет как минимум два года, однако сроки могут сдвинуться из-за регулярных обстрелов ВФУ.

— Я представить себе не могу, сколько там всего нужно будет восстанавливать и строить с нуля. Но мы уже показали, что работать умеем: те, кто был, например, в Мариуполе в июне прошлого года и совсем недавно, говорят, что это совершенно разные города, — рассказал министр.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Военные эксперты ДНР уточнили направление огня и оружие, из которого обстреляли Куйбышевский район Донецка

Район обстреляли из позиций ВФУ в Карловке (подробнее)