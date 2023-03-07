Военные эксперты ДНР уточнили направление огня и оружие, из которого обстреляли Куйбышевский район Донецка

В здании школы был поврежден фасад, стены и остекление. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК Донецкой Народной Республики уточнили, что удар по Куйбышевскому району Донецка был нанесен с применением управляемого активно-реактивного снаряда M982 Excalibur. В результате было повреждено здание школы №52 на улице 60-летия СССР. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе Карловки, из артиллерии калибром 155 мм, использовав управляемый активно-реактивный снаряд M982 Excalibur. Это зона ответственности 10-го отдельного мотопехотного батальона (командир — Сидорин Виктор Алексеевич), — отметили в ведомстве.

В СЦКК уточнили, что действия вооруженных формирований Украины носят целенаправленный характер, так как снаряд M982 Excalibur относится к классу высокоточного оружия.

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