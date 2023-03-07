34 защитника ЛНР вернутся домой из украинского плена

Еще 34 военнослужащих освобождены из украинского плена (архивное фото)

Из украинского плена были освобождены 34 военнослужащих Луганской Народной Республики. Сначала защитники Родины пройдут физическую и психологическую реабилитацию на территории других регионов России, а после вернутся домой. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Сейчас на территории других субъектов России военнослужащие получают первоочередную медицинскую и психологическую помощь, после чего в сопровождении уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой вернутся домой, — рассказал лидер Республики.

Леонид Пасечник поблагодарил уполномоченного по правам человека в ЛНР, а также добавил, что освобождение из украинского плена — это сложный процесс.

— Обмен пленными с Украиной – сложный процесс, который часто срывается и саботируется националистами. Огромное спасибо всем причастным к возвращению защитников Луганщины домой! — отметил Пасечник.

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