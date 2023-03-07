В ДНР начали формирование регионального отделения Союза журналистов России

В собрании приняли участие сотрудники ведущих медиа ДНР. Фото: ДАН

В Донецке прошло учредительное собрание по поводу создания в Донецкой Народной Республике регионального отделения Союза журналистов России. Участники избрали председателя, зампеда и секретаря отделения. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

— Участники собрания путем голосования выбрали председателя. Им стал Виктор Петренко, который долгие годы возглавлял республиканский союз журналистов. Также голосованием были избраны заместитель, секретарь, принят устав организации, — рассказали в агентстве.

После приятия донецкого отделения в структуру СЖР, его члены смогут обладать такими же правами, как и коллеги-журналисты из других регионов России. Первые заявки на вступление в СЖР уже начали поступать, однако их регистрация пройдет только после одобрения центральным органом СЖР.

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