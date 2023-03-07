Московские специалисты утвердили план восстановления Новоазовского района на 2023 год

Ремонта в больнице не было уже более 20 лет. Фото: кадр из видео Солнцев/Тг

Московские строители продолжают восстанавливать самую большую больницу в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики. Специалисты заменят системы тепло-, водо- и энергоснабжения, установят новые окна и двери, а позже оснастят оборудованием. План восстановления района на год уже утвержден. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Здание не знало ремонта более 20 лет, поэтому работы много: замена систем тепло-, водо- и энергоснабжения, установка новых окон и дверей, отделка помещений, благоустройство территории. После того, как сам корпус приведут в порядок, его оснастят новым оборудованием, — рассказал зампред.

Специалисты подготовили план восстановления района на 2023 год, а также наметили работы на 2024.

— Регион-шеф уже думает о завтрашнем дне: на сегодня не только утвержден план восстановления инфраструктуры Новоазовска на 2023 год, но уже составляется перечень работ на 2024-2025 годы. И это не может не радовать, — подчеркнул Солнцев.

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