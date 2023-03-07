В ЛНР начнет работу федеральный проект «Вдохновители»

Молодежь Республик сможет найти себе наставников. Фото: пресс-службе Минобрнауки ЛНР

Министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов подписал соглашение о сотрудничестве с директором федерального проекта «Вдохновители» Алексеем Чумаковым. Проект помогает подросткам найти наставников и выбрать профессию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ЛНР.

— Мы рады сделать первый официальный шаг к системному, долгосрочному взаимодействию нашего региона с движением «Вдохновители». Сегодня молодежь как никогда нуждается в правильном примере, мы видим, что таким примером могут стать участники этого движения. Уверены: объединив наши усилия с «Вдохновителями», мы сможем помочь луганским подросткам лучше узнать себя, обрести верные ценности и найти свой собственный, уникальный путь в будущее, — подчеркнул Кусов.

Напомним, что вчера соглашение о сотрудничестве с директором проекта подписали в ДНР. Министр образования и науки Республики Ольга Колударова подчеркнула, что Вдохновителями смогут стать и талантливые специалисты из Республики.

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