С начала года на дорогах ДНР в ДТП погибли около сорока человек

МВД Республики призвало водителей и пешеходов быть крайне осторожными на дорогах. Фото: ДАН

Порядка сорока человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Донецкой Народной Республики с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

— С начала текущего года на дорогах Республики в ДТП при столкновении транспортных средств, наезде на препятствие, опрокидывании авто, порядка 40 человек погибли, — подчеркнули в ведомстве.

В МВД добавили, что за этот период в ДТП порядка 300 человек получили травмы различной степени тяжести. В ведомстве подчеркнули, что самые опасные аварии происходят на загородных дорогах, когда водители превышают разрешенную скорость и выезжают на встречную полосу.

В министерстве внутренних дел подчеркнули, что водителям и пешеходам нужно быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скорость и не совершать опасных маневров.

Напомним, что ранее в ДТП у административной границы Республики погиб двухмесячный ребенок. Другие пассажиры автомобиля получили телесные повреждения.

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