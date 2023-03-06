В ДНР начнет работу российских федеральный проект «Вдохновители»

Министр образования и науки ДНР подписала соглашение с директором проекта «Вдохновители». Фото: пресс-служба Минобрнауки Республики

Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с директором российского проекта «Вдохновители» Алексеем Чумаковым. С помощью проекта подростки могут определить собственную мечту и найти своего наставника. Об этом министр образования рассказала в своем телеграм-канале.

— Федеральный проект «Вдохновители», который реализуется в России при поддержке Министерства просвещения РФ, помогает подросткам найти свой путь в будущее, определить собственную мечту, поставить цели для её воплощения и сделать в этом направлении первые шаги, — подчеркнула Колударова.

Среди Вдохновителей — талантливые артисты, ученые, общественные деятели и предприниматели. В будущем такими наставниками смогут стать и профессионалы из Республики.

— В Донецкой Народной Республике немало талантливых студентов, педагогов и в целом профессионалов в разных сферах, которые также могут стать наставниками, Вдохновителями. Уверена, что проект будет интересным и полезным для наших подростков, — подчеркнула министр.

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