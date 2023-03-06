Ленобласть направит в Енакиево технику для ремонта трамвайных линий

Регионы-шефы продолжают помогать городам и районам Республики. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Ленинградская область продолжает помогать Енакиево. В город доставят автомобиль техпомощи «Носорог» для устранения сходов трамваев с рельс, а также специалистов для обучения местных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградской области.

— Мы вместе с Санкт-Петербургом обновили трамвайный парк в Енакиево — направили туда 10 трамваев, а также ведем ремонт трамвайного депо. Чтобы они работали бесперебойно, перевозили жителей, теперь обеспечиваем и современную технику для ремонта трамвайных линий, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В пресс-службе области добавили, что в Енакиево отправят автомобиль технической помощи на базе ЗИЛ-432932, оснащенный полным комплектом гидравлического снаряжения. Также в Енакиево отправятся специалисты, которые научат местных работников использовать спецтехнику, комплект карт технологических процессов и оборудование.

Напомним, что в Енакиево специалисты «Воды Донбасса» ликвидировали 35 прорывов водопровода за неделю. Сотрудники госпредприятия продолжают профилактический ремонт оборудования и сооружений.

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