Белгородская область восстановила в Белукаринском районе ЛНР восемь соцобъектов

Среди восстановленных объектов — школы в разных населенных пунктах района. Фото: пресс-служба администрации Белукаринского района ЛНР

Белгородская область в рамках соглашения о сотрудничество отремонтировала в Белукаринском районе Луганской Народной Республики восемь социально значимых объектов. Среди них — школы в населенных пунктах Демьяновка, Нещеретово, Павловка, Червоноармейское, Лозно-Александровка. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы администрации Белокуракинского района Ольга Кучерявая.

— Все школы Белокуракинского района получили компьютеры, принтеры, оборудование для пищеблоков; школьники начальных классов получили школьную и спортивную форму, обувь и спортивный инвентарь, рюкзаки с принадлежностями, — рассказала Ольга Кучерявая.

И.о. главы отметила, что в районе налажены своевременные социальные выплаты, родители школьников получили единовременное денежное пособие, а всем зарегистрированным переселенцам регулярно выдавалась гуманитарная помощь. Отремонтирована также кровля общежития Белокуракинского аграрного колледжа.

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