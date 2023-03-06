В ДНР заранее составят план подготовки к отопительному сезону в следующем году

Мобильные котельные доставляли, в том числе, и в Мариуполь

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики поручил создать план подготовки в отопительному сезону 2023-2024 года заранее. Это поможет учесть ошибки отопительного сезона в этом году и избежать их в следующем. Об этом по итогам еженедельного оперативного совещания с членами Правительства ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассказал Виталий Хоценко.

— Поручил составить план подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. Нынешний осенне-зимний период прошли не без проблем, которые необходимо учесть и не допустить их возникновения в будущем, — рассказал Председатель.

Хоценко выразил особую благодарность Правительству России, которое помогало в Республике, доставляя в ДНР мобильные котельные и ресурсы для подвоза воды.

— Благодарим Правительство РФ за помощь, которая была нам оказана в части поставки мобильных котельных, бурения скважин и подвоза воды на котельные, — добавил он.

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