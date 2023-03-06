Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 марта 2023 16:58

До 1 мая программы вузов в новых регионах РФ приведут в соответствие с российскими стандартами

Это необходимо для их скорейшей интеграции в единое образовательное пространство
Виктория ПОДАРОВА
Переход к российским стандартам завершится к 1 мая

Переход к российским стандартам завершится к 1 мая

Образовательные программы вузов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской области приведут в соответствие к российским стандартам к 1 мая 2023 года. Для этого министерство образования и науки РФ провело вебинары для сотрудников вузов и научных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

— До 1 мая университеты новых территорий должны привести все образовательные программы в соответствие с российским законодательством о высшем образовании. С целью организации плавного и проработанного процесса перехода на единые стандарты Минобрнауки России провело серию вебинаров, — отметили в пресс-службе. — В мероприятиях приняли участие более 400 работников научных и образовательных организаций высшего образования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что около половины научных организаций и высших учебных заведений ДНР планируют перейти в федеральное подчинение.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также