До 1 мая программы вузов в новых регионах РФ приведут в соответствие с российскими стандартами

Переход к российским стандартам завершится к 1 мая

Образовательные программы вузов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской области приведут в соответствие к российским стандартам к 1 мая 2023 года. Для этого министерство образования и науки РФ провело вебинары для сотрудников вузов и научных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

— До 1 мая университеты новых территорий должны привести все образовательные программы в соответствие с российским законодательством о высшем образовании. С целью организации плавного и проработанного процесса перехода на единые стандарты Минобрнауки России провело серию вебинаров, — отметили в пресс-службе. — В мероприятиях приняли участие более 400 работников научных и образовательных организаций высшего образования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что около половины научных организаций и высших учебных заведений ДНР планируют перейти в федеральное подчинение.

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