В ЛНР завершили формирование избирательной комиссии

Формирование избиркома ЛНР полностью завершено. Фото: пресс-служба администрации Главы ЛНР

В Луганской Народной Республике завершился процесс формирования избирательной комиссии. 12 членов комиссии с правом голоса избрали председателя, зампредседателя и секретаря. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Впереди нас ждут две крупные избирательные кампании: сентябрьские выборы депутатов Народного Совета и органов местного самоуправления и первые для жителей ЛНР выборы Президента России в марте 2024 года, — отметил врио Главы ЛНР. — Ожидаю, что предстоящие выборы будут проведены открыто, прозрачно и в полном соответствии высоким российским стандартам.

Леонид Пасечник добавил, что по результатам тайного голосования председателем Избиркома стала Елена Кравченко. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев отметили, что помогут республиканской комиссии по всем вопросам.

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