В Луганск доставили очередной гумковой от МЧС России

Гуманитарную помощь распределят по трем городам Республики. Фото: пресс-служба МЧС России

В Луганск прибыл очередной гуманитарный груз от МЧС России. В него вошли продукты питания общим весом более 350 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Российской Федерации.

— Очередной конвой МЧС России с продуктами питания общим весом 350 тонн прибыл в столицу ЛНР. Из Луганска машины сразу отбыли в Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в города Луганской Народной Республики регулярно доставляют гуманитарную помощь в виде продуктов питания, одежды и стройматериалов из разных регионов России. Ранее в Лисичанск прибыла помощь из города Нижнекамска Республики Татарстан. До этого в город доставляли гуманитарный груз общим весом порядка 100 тонн из Казани. В него вошли пластиковые трубы и элементы для монтажа для восстановления водопроводных сетей, а также стройматериалы различного назначения — доски, инструменты, крепежные детали.

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