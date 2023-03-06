В Луганск доставили очередной гумковой от МЧС России

Гуманитарную помощь распределят по трем городам Республики. Фото: пресс-служба МЧС России
В Луганск прибыл очередной гуманитарный груз от МЧС России. В него вошли продукты питания общим весом более 350 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Российской Федерации.
— Очередной конвой МЧС России с продуктами питания общим весом 350 тонн прибыл в столицу ЛНР. Из Луганска машины сразу отбыли в Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в города Луганской Народной Республики регулярно доставляют гуманитарную помощь в виде продуктов питания, одежды и стройматериалов из разных регионов России. Ранее в Лисичанск прибыла помощь из города Нижнекамска Республики Татарстан. До этого в город доставляли гуманитарный груз общим весом порядка 100 тонн из Казани. В него вошли пластиковые трубы и элементы для монтажа для восстановления водопроводных сетей, а также стройматериалы различного назначения — доски, инструменты, крепежные детали.
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