В Енакиево специалисты «Воды Донбасса» ликвидировали 35 прорывов водопровода за неделю

Сотрудники предприятия устранили 35 прорывов водопроводных сетей. Фото: пресс-службе Минстроя ДНР

Сотрудники енакиевского госпредприятия «Вода Донбасса» за неделю устранили 35 прорывов на водопроводных сетях, очистили пять водопроводных колодцев, а также провели профилактический ремонт оборудования, зданий и сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

— Аварийные бригады ликвидировали 35 порывов на водопроводных сетях, установили 23 хомута, очистили 5 водопроводных колодцев, выполнили техническое обслуживание запорной арматуры и пожарных гидрантов, электросварочные работы по заделке свищей, — отметили в пресс-службе ведомства.

В минстрое Республики добавили, что специалисты участка водоотведения за неделю устранили 88 засоров в канализационных сетях, а также очистили 9 канализационных колодцев. Плановый ремонт вооружений, оборудования, а также водопроводных и канализационных сетей в городе продолжается.

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