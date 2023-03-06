В Харцызске закончили ремонт пищеблока и прачечной городской больницы

Строители привезли в больницу новое современное оборудование. Фото: кадр из видео Жукова/ТГ

В Харцызске открыли пищеблок и прачечную центральной городской больницы после капитального ремонта. Их помог восстановить регион-шеф Нижегородская область в 2022 году. Строители заменили проводку, покрытие стен, а также доставили новое оборудование. Об этом рассказала глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

— Выражаю огромную благодарность Нижегородской области, теперь пациентам городской больницы будет более комфортно находиться на лечении. Больница давно нуждалась в новом пищеблоке и обновленной прачечной, теперь они полностью переоборудованы, кроме того, обновилось и само помещение, — рассказала глава города.

Виктория Жукова отметила, что специалисты заменили плитку, электропроводку и вентиляцию. Два объекта медицинского учреждения Харцызска уже давно нуждались в капитальном ремонте.

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