В Донецке наладили печать запчастей для беспилотников на 3D-принтере

Поврежденные коптеры теперь могут быстро починить. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецке наладили печать запчастей для поврежденных беспилотников на 3D-принтере. Необходимые детали изготавливает Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги, где работает около десяти таких машин. Об этом сообщил журналистам издания РИА Новости инструктор центра с символичным позывным «Моделист».

Он пояснил, что с помощью 3D-печати здесь получают детали для ремонта поврежденных дронов, системы сброса и даже хвостовики для мин.

- Печатаются, в частности, хвостовики для стабилизации мин и снарядов, которые затем сбрасываются с дронов, - говорит инструктор.

Боец показал на примере нескольких поврежденных беспилотников, как осуществляется их ремонт.

- Здесь сломано крепление луча, но его можно будет напечатать на 3D-принтере, и коптер снова будет готов к использованию. Что касается простреленных, то если электроника не задета, коптеры вполне можно будет починить, напечатав детали на принтере, - пояснил «Моделист».

По словам инструктора, если получится так, что электронику не удастся починить, то поврежденные дроны разберут на детали для других коптеров.

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