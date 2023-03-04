В Лисичанск доставили очередную партию гуманитарной помощи в виде продуктов питания, одежды и стройматериалов

Расширяется география городов России, которые помогают пострадавшим от боев населенным пунктам ЛНР. Фото: Администрация города Лисичанска

Расширяется география городов Республики Татарстан, которые помогают пострадавшему от боев Лисичанску в ЛНР. На это раз сюда прибыла помощь из Нижнекамска. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация города.

- В Лисичанск доставлены продукты питания, одежда, а также необходимые стройматериалы - утеплитель и полиэтиленовая пленка, - рассказали в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лисичанск была доставлена очередная партия гуманитарного груза из Казани общим весом в 100 тонн. Для восстановления водопроводных сетей город получил пластиковые трубы и элементы для монтажа. Помимо этого, в составе гуманитарной помощи поступили стройматериалы различного назначения - доски, инструменты, крепежные детали. Была проведена разгрузка продуктов питания и средств гигиены, а также спортивного инвентаря.

Уточнялось также, что Республика Татарстан выделила на поддержку специальной военной операции и подшефного города Лисичанска в ЛНР почти 2,5 миллиарда рублей.

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