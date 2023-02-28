Хоценко опроверг фейк о переносе промышленных производств ДНР в Ростовскую область

Развитие промышленности в ДНР создаст новые рабочие места с достойной зарплатой

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики опроверг сообщения о том, что власти ДНР планируют перенести промышленные производства в Ростовскую область. Виталий Хоценко подчеркнул, что, напротив, их будут восстанавливать и развивать на территории Республики. Об этом Председатель рассказал в своем телеграм-канале.

— Ряд СМИ сегодня опубликовал информацию о перемещении наших промышленных производств в Ростовскую область. Странная новость... Внесу ясность – по данным минпромторга ДНР все функционирующие металлургические и машиностроительные предприятия Донецкой Народной Республики работают в штатном режиме, — подчеркнул Хоценко.

Председатель добавил, что власти планируют развивать и восстанавливать промышленность на территории Республики, а также укреплять сотрудничество с другими регионами России в сфере промышленности.

— Ничего и никуда передавать и переносить не планируется. Напротив, будем восстанавливать и развивать промышленность и производства, чтобы у наших людей были рабочие места с достойной заработной платой, — добавил он.

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