С 1 марта в Донецке начнет работу новый автобусный маршрут

Новый маршрут начнет работу с 1 марта Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке с 1 марта начнет работу новый автобусный маршрут 14а. На маршрут пустят один муниципальный автобус большой вместимости, в котором пассажиры льготных категорий смогут ездить на безоплатной основе. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В 2022 году в результате боевых действий были нанесены существенные повреждения транспортной инфраструктуре, которая обеспечивает работу троллейбусного маршрута № 14 «Университет — Рынок». Это привело к сокращению его схемы движения до остановочного пункта «ДОК». На основании многочисленных обращений жителей Донецка принято решение об организации альтернативного автобусного маршрута с присвоением ему номера 14-а, — подчеркнули в городской администрации.

Первый автобус в будние дни от остановочного пункта «Рынок» будет отправляться в 06:28, последний — 18:00. По выходным автобус будет курсировать до 14:03.

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