Трое мирных жителей Стаханова пострадали в результате повторного обстрела

Пострадавших госпитализировали в местную больницу (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики второй раз за день открыли огонь по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике. Пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщили в администрации населенного пункта.

— Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу, — отметили в пресс-службе администрации.

В Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что по городу были выпущены две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Напомним, что ранее Стаханов уже подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS. В результате украинской агрессии повреждения получили цеха Стахановского вагоностроительного завода.

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