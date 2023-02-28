В Кировском районе Донецка обнаружены запрещенные противопехотные мины «Лепесток»

Не пытайтесь самостоятельно передвинуть или обезвредить мины. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины дистанционно разбросали запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Их обнаружили на трех улицах. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Противопехотные нажимные мины ПФМ-1 обнаружены по следующим адресам: улица Терешковой, Дмитрия Донского, Текстильщиков. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101, — добавили в Штабе.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня добавили, что на улице Петровского зафиксировано прямое попадание снаряда в жилые многоквартирные дома, а также в автомобильный мост.

Напомним, что по состоянию на 16:00 26 февраля 93 мирных жителя Республики подорвались на запрещенных минах, в том числе 8 детей. Одна пострадавшая скончалась в больнице.

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