Правительство РФ выделило порядка 1,5 млрд рублей на медосмотры в новых регионах страны

Медосмотры пройдут дети от 2 до 17 лет (архивное фото) Фото: Олег УКЛАДОВ

Порядка 1,5 млрд рублей выделило Правительство Российской Федерации на проведение медицинских профилактических осмотров детей в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Дети смогут пройти осмотры и получить рекомендации педиатров. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Донецкой Народной Республики.

— Медицинские работники уже приступили к работе в новых субъектах РФ. Всего в этом году для проведения углубленных обследований туда направятся 35 медицинских бригад с врачами-специалистами из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в ЛНР возобновили профилактические осмотры детей с 16 января. Ранее в Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что в рамках исполнения поручения Президента России планируют провести диспансеризацию более 160 тысяч детей в Республике в возрасте от 2 до 17 лет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Новый водовод в ДНР позволит расширить график подачи воды

Его строительство завершится 1 апреля (подробнее)