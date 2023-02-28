В результате обстрела Стаханова в ЛНР поврежден цех завода

Серьезные повреждения получил один из цехов завода. Фото: СЦКК ЛНР

Стали известны последствия обстрела населенного пункта Стаханов в Луганской Народной Республики. Под огнем вооруженных формирований Украины оказался Стахановский вагоностроительный завод. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS), повреждения получили цеха Стахановского вагоностроительного завода, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что сегодня утром обстрелу подверглись два города в ЛНР — Стаханов и Сватово. По ним было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Информация о последствиях обстрелов и повреждениях уточняется.

Тем временем ВФУ около 7:30 обстреляли Светлодарск и Мироновское в ДНР. Повреждения получили жилые дома, а также кафе.

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