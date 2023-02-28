Новый водовод в ДНР позволит расширить график подачи воды

Строительство водовода завершают к 1 апреля. Фото: Хоценко/ТГ
Запуск нового водовода в Донецкой Народной Республике из реки Дон позволит расширить график подачи воды и увеличит объем поставляемой воды в Республику. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности ДНР Денис Пушилин.
— Если бы не строящийся водовод, с учетом того запаса воды, который фактически на сегодняшний день у нас есть, была бы угроза полного прекращения водоснабжения. Ждем 1 апреля, когда завершится строительство водовода из реки Дон, — отметил лидер Республики.
Напомним, что трубы для нового водовода в Республике изготовил харцызский трубный завод. Этот заказ стал первым крупным заказом после месяцев простоя предприятия.
Тем временем в Старобешевском районе планируют в ближайшее время запустить новый водовод. Сейчас строители заканчивают бурение скважин и установку насосных станций.
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