Новый водовод в ДНР позволит расширить график подачи воды

Строительство водовода завершают к 1 апреля. Фото: Хоценко/ТГ

Запуск нового водовода в Донецкой Народной Республике из реки Дон позволит расширить график подачи воды и увеличит объем поставляемой воды в Республику. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности ДНР Денис Пушилин.

— Если бы не строящийся водовод, с учетом того запаса воды, который фактически на сегодняшний день у нас есть, была бы угроза полного прекращения водоснабжения. Ждем 1 апреля, когда завершится строительство водовода из реки Дон, — отметил лидер Республики.

Напомним, что трубы для нового водовода в Республике изготовил харцызский трубный завод. Этот заказ стал первым крупным заказом после месяцев простоя предприятия.

Тем временем в Старобешевском районе планируют в ближайшее время запустить новый водовод. Сейчас строители заканчивают бурение скважин и установку насосных станций.

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